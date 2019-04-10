В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народуГазета.Ru 11:05

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

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