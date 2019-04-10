Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народуГазета.Ru 11:05

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.
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Чиновников предлагают штрафовать за оскорбительные высказывания о гражданах

Коммерсантъ13:55

В Госдуму внесен законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа

Агентство Москва10:50

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан

Эхо Москвы13:01

Депутаты КПРФ внесли в Думу поправки о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан

ТАСС11:26

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Газета.Ru11:05

Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан

РИА Новости13:44

В Госдуму внесён законопроект о неуважении власти к народу

Говорит Москва11:48
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

Обновлено в 05:54
Экономика

Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Жителя Саяногорска избили и отобрали машину в Магадане

Решение о возбуждении дела принято по результатам рассмотрения заявления жителя Саяногорска о совершенном в отношении него вымогательстве.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Шесть человек пропали при сходе поезда с рельсов в Китае

Шесть человек пропали без вести после схода грузового поезда с рельсов в городе Гунъи провинции Хэнань в Китае, сообщает портал "Сина".
Обновлено в 21:06
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Технологии

Рогозин рассказал о формировании «пула друзей Роскосмоса»

В пул вошли представители ряда предприятий ракетно-космической отрасли, бизнеса и одного министерство.
Обновлено в 19:27
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Кино

В Госдуме дадут оценку фильму Павла Лунгина «Братство»

Воины-афганцы-интернационалисты возмущены тем, что в этом фильме наши солдаты и офицеры представлены как мародёры, алкоголики, как сброд, который только вредил, — цитирует Шерина «Интерфакс».
Обновлено в 16:08
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Американский полковник раскрыл выгоду США от «угрозы России» в Европе

Как отметил Макгрегор, размещение американских войск за рубежом для противостояния другим странам является бессмысленным, так как Россия не собирается нападать на Европу, а Китай на Юго-Восточную Азию.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Футбол

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Культура

В Москве после продолжительной болезни умерла писательница Наталья Шмелькова

Известность Шмельковой принесли воспоминания о Венедикте Ерофееве. Шмелькова была последней спутницей писателя.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

Обновлено в 06:33
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено в 07:43
Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
Обновлено в 16:16
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
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