Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народуГазета.Ru 11:05
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.
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Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено в 21:48
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Технологии
В приложениях такси нашли опасную уязвимость
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Происшествия
Красноярец назначен главой ГИБДД Новосибирской области
В 2008 г. назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по Красноярску, а в 2012 году он занял пост замначальника ГИБДД по Красноярскому краю.
Обновлено в 22:51
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен
Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.
Обновлено в 22:29
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Обновлено в 03:51
Авто
Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры
Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.
Обновлено в 19:16
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Космос
ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у "Роскосмоса" корабль "Союз" и услуги по его запуску.
Обновлено в 22:20
Политика
США ждут мнения Китая и Евросоюза по самолетам Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и авиакорпорация Boeing будут ожидать одобрения со стороны Евросоюза и Китая по возобновлению эксплуатации самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
Российские и китайские незаметные подводные лодки могут первыми обнаружить и поднять новейший F-35.
Обновлено в 21:11
Политика
Кремль прокомментировал плакаты Порошенко с Путиным
На билбордах, ситилайтах и обложках газет, которые раздают в метро, появилось изображение Путина и Порошенко.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области и назначении временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Паращенко.
Обновлено в 15:14