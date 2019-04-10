Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народуURA.Ru вчера в 12:24

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу. Данная инициатива принадлежит Ольге Алимовой, Вере Ганзе, Алексею Корниенко и Валерию Рашкину.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чиновников предлагают штрафовать за оскорбительные высказывания о гражданах

Коммерсантъвчера в 13:55

Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан

РИА Новостивчера в 13:44

В Госдуму внесен законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа

Агентство Москвавчера в 10:50

Депутаты КПРФ внесли в Думу поправки о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан

ТАССвчера в 11:26

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Газета.Ruвчера в 11:05

В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу

URA.Ruвчера в 12:24

В Госдуму внесён законопроект о неуважении власти к народу

Говорит Москвавчера в 11:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Обновлено вчера в 22:08
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

В Раде объяснили отсутствие у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова пережила измены мужа и смерть сына. Что спасло: увлечение саентологией или сильный характер?

Ирине удалось сохранить силу духа, пережив гибель единственного сына, а все разговоры о расставании с супругом она пресекает на корню.
Обновлено в 00:00
Политика

США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме «Кофенс»

Фирма "Кофенс" специализируется на компьютерной безопасности.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Обновлено в 01:50
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Общество

В Оттаве впервые пройдет акция «Тотальный диктант»

Жители Оттавы впервые примут участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант".
Обновлено вчера в 19:30
Авто

Subaru анонсировал новый Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви

Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку «Брексита»

Лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку «Брексита» до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона

Обновлено в 01:53
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Власти опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках

Из классификатора видов разрешенного использования земельных участков убрали некоторые уточнения, о запрете на выращивание ягод речи не идет, пояснили РБК в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 01:00
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Здоровье

Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк

В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.
Обновлено в 01:59
Экономика

Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании

Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.
Обновлено 09 апреля в 23:59
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное