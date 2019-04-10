В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народуURA.Ru вчера в 12:24

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу. Данная инициатива принадлежит Ольге Алимовой, Вере Ганзе, Алексею Корниенко и Валерию Рашкину.

В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу

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