Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народуURA.Ru вчера в 12:24
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу. Данная инициатива принадлежит Ольге Алимовой, Вере Ганзе, Алексею Корниенко и Валерию Рашкину.
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В Госдуму внесен законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа
Агентство Москвавчера в 10:50
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