В Госдуму внесли законопроект о крабовых аукционахРИА Новости 12:50

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о крабовых аукционах

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