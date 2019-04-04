Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости 10:24
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
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Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти режиссера
Жена Георгия Данелии Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.
Обновлено в 09:59
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Любитель Чехова: Зеленский рассказал о любимых книгах
Произведения Антона Чехова и литературу с тонким юмором предпочитает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Политика
Путин утвердил новый комплекс мер безопасности в школах
Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах.
Обновлено в 11:34
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Немецкий журнал Der Spiegel выиграл судебное разбирательство у португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:38
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело
Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Google выпустила вторую бету Android Q
Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
Обновлено в 06:13
Спорт
Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб
Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Кино
Памяти Хита Леджера: Сегодня актер отметил бы 40-летие
Обновлено в 08:49
Интернет
На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса
Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Калошин: система VAR не оказывает временного давления на судей
Временного давления на судей нет, но каждый хочет, чтобы это происходило быстрее.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Карлоса Гона снова арестовали в Японии
Прокуратура Токио снова арестовала экс-главу компании Nissan Карлоса Гона, который был отпущен под залог в марте.
Обновлено в 03:49
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Политика
Захарова прокомментировала проект бюджета Госдепа США
Проект бюджета госдепа США - прозрачный план по вмешательству американцев во внутренние дела ряда стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35