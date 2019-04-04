Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости 10:24

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
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В Госдуму внесли проект закона о достройке проблемных домов

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Агентство Москва09:36

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Парламентская газета10:43

Госдума предложила усилить защиту дольщиков при банкротстве девелоперов

РБК10:31
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Жена Георгия Данелии Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.
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Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
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В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
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В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
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Президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в школах.
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Роналду проиграл суд журналистам

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Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
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Google выпустила вторую бету Android Q

Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
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Памяти Хита Леджера: Сегодня актер отметил бы 40-летие

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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

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Временного давления на судей нет, но каждый хочет, чтобы это происходило быстрее.
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Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
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В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
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