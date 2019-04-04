Экономика
У банкротства застройщиков появится свой кураторКоммерсантъ вчера в 13:39
Господин Николаев пояснил журналистам, что законопроект состоит из нескольких блоков. Первый блок — это те нормы, которые помогут осуществить завершение строительства проблемных объектов в случае банкротства застройщиков.
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В Госдуму внесли проект о создании региональных фондов для завершения долгостроев
Парламентская газетавчера в 09:05
В Госдуму внесли законопроект о создании региональных фондов для достройки проблемных объектов
Агентство Москвавчера в 09:36
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