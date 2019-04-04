Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости 10:24
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
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Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Экономика
Госдума приняла крабовый законопроект
Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Общество
Игры разума дошли до «Точки»: бизнесмены, чиновники и жители Приамурья обсудили развитие региона
Наталья Вишневская: «Точка кипения» позволяет замерить градус отношения жителей к собственному региону Форсайт-сессия в «Точке кипения» началась с ухода примерно половины участников, которые не захотели работать в предложенном формате.
Обновлено в 19:06
Музыка
Оззи Осборн отложил мировое турне на год
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Культура
Концертом в Кремле, фестивалями и флешмобами отметят 250 лет единения Ингушетии с Россией
Власти Ингушетии планируют весной 2020 года отметить масштабными мероприятиями 250-летие добровольного вхождения республики в состав России.
Обновлено в 17:03
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Здоровье
Крем для кожи превратил британку в «зомби»
Обновлено в 10:00
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Оля подглядывает
Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки
Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Общество
Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46