Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости 10:24

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
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Госдума решит вопрос двойных продаж квартир

Российская газета10:48

Госдума предложила усилить защиту дольщиков при банкротстве девелоперов

РБК10:31

Госдума обсудит механизмы достройки домов обанкротившихся девелоперов

Интерфакс10:10

В Госдуму внесли законопроект о создании региональных фондов для достройки проблемных объектов

Агентство Москва09:36

Депутаты предложили расторгнуть договоры страхования застройщиков

РИА Новости10:51

В Госдуме предложили усилить защиту дольщиков при банкротстве застройщиков

Парламентская газета10:43

Проект о передаче премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков внесен в Госдуму

ТАСС08:10
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Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Экономика

Госдума приняла крабовый законопроект

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Общество

Игры разума дошли до «Точки»: бизнесмены, чиновники и жители Приамурья обсудили развитие региона

Наталья Вишневская: «Точка кипения» позволяет замерить градус отношения жителей к собственному региону Форсайт-сессия в «Точке кипения» началась с ухода примерно половины участников, которые не захотели работать в предложенном формате.
Обновлено в 19:06
Музыка

Оззи Осборн отложил мировое турне на год

Обновлено в 18:18
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Культура

Концертом в Кремле, фестивалями и флешмобами отметят 250 лет единения Ингушетии с Россией

Власти Ингушетии планируют весной 2020 года отметить масштабными мероприятиями 250-летие добровольного вхождения республики в состав России.
Обновлено в 17:03
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Здоровье

Крем для кожи превратил британку в «зомби»

Обновлено в 10:00
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум

В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Здоровье

Оля подглядывает

Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки

Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Общество

Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
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