В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости 10:24

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов

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