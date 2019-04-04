Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости вчера в 10:24
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
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В Госдуму внесли законопроект о создании региональных фондов для достройки проблемных объектов
Агентство Москвавчера в 09:36
В Госдуму внесли проект о создании региональных фондов для завершения долгостроев
Парламентская газетавчера в 09:05
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ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
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В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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Обновлено вчера в 17:29
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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
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Видеокамеры установят в вольерах косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье, чтобы разработать индивидуальные планы их реадаптации, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
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Музыка
Оззи Осборн отменил мировое турне
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Госдума одобрила законопроект о крабовых аукционах в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о крабовых аукционах.
Обновлено вчера в 19:20
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Беглов отчитал чиновников из-за выделения квот
В эфире телеканала «78» глава города призвал чиновников Санкт-Петербурга разобраться с системой выделения медицинских квот.
Обновлено вчера в 23:32
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Обновлено 03 апреля в 09:55
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Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
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Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа
Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено 03 апреля в 05:46
Технологии
«Яндекс.Такси» собирается запустить сервис грузоперевозок
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Политика
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Театры
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Армия и оружие
В Израиле захоронены переданные Россией останки сержанта Баумеля
В Иерусалиме, на главном национальном кладбище Израиля, были захоронены останки сержанта Захарии Баумеля, который погибшего в 1982 году в Ливане, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:11
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Обновлено вчера в 23:33
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
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Наука
Наноматериалы придают растениям «супер» способности
Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
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Общество
Почему произошла авария в Тушинском тоннеле
Тоннель строился в 1999–2000 годах открытым способом, то есть участок канала был срыт, под ним был вырыт тоннель, после чего он был помещен в бетонную капсулу и засыпан песчано-гравийной смесью с глиняным противофильтрационным экраном.
Обновлено вчера в 18:38
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В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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