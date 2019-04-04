Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости 10:24

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
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В Госдуму внесли законопроект о создании региональных фондов для достройки проблемных объектов

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