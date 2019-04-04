Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости вчера в 10:24

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуму внесли проект о создании региональных фондов для завершения долгостроев

Парламентская газетавчера в 09:05

Госдума предложила усилить защиту дольщиков при банкротстве девелоперов

РБКвчера в 10:31

Госдума обсудит механизмы достройки домов обанкротившихся девелоперов

Интерфаксвчера в 10:10

В Госдуму внесли законопроект о создании региональных фондов для достройки проблемных объектов

Агентство Москвавчера в 09:36

Депутаты предложили расторгнуть договоры страхования застройщиков

РИА Новостивчера в 10:51

Госдума решит вопрос двойных продаж квартир

Российская газетавчера в 10:48

Проект о передаче премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков внесен в Госдуму

ТАССвчера в 08:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Театры

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали

Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети

Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Политика

Зеленский сдал анализы перед дебатами

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ на содержание наркотиков и алкоголя в крови.
Обновлено в 01:42
Кино

Игрой года по версии BAFTA Games Awards 2019 стала God of War

Завершилась очередная церемония награждения BAFTA Games Award (премия Британской академии кино и телевизионных искусств), где жюри выбрало лучшие игры 2018 года.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Ялонен может сменить Квартальнова у руля «Локомотива»

«Локомотив» не собирается продлевать контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.
Обновлено вчера в 11:05
Гаджеты

Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье

В 2018 году смертность в Иркутской области снизилась на 1,8%

На 1,8 % снизился показатель общей смертности в 2018 году в Иркутской области, сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.
Обновлено в 01:24
Политика

Министр финансов Саратовской области ушел в отставку

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 01:47
Кино

Режиссер Георгий Данелия умер после длительной болезни

Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено 03 апреля в 14:30
Шоу-бизнес

Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу

Напомним, в мае прошлого года супруга голливудской звезды родила четвертого ребенка, сына Ромео.
Обновлено в 01:52
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео

Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Хорошеет с годами: Эвелина Блёданс не стесняется показывать фигуру и в 50

5 апреля 50 лет исполняется советской и российской актрисе театра и кино, певице, телеведущей латышского происхождения, родившейся в Ялте, Эвелине Блёданс.
Обновлено вчера в 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное