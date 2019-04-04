Экономика
Эскроу не для всех: Госдума уточнит правила долевого строительстваREGNUM вчера в 10:15
Законопроект, направленный на уточнение процесса перехода долевого строительства на использование эскроу-счетов, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности Николаем Николаевым («Единая Россия») и председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
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В Госдуму внесли проект о создании региональных фондов для завершения долгостроев
Парламентская газетавчера в 09:05
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Порошенко предложил Зеленскому темы для дебатов
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который все еще правит республикой, заявил, что дебаты с главным фаворитом выборов Владимиром Зеленским должны пройти в три этапа.
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Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
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Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
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52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Известный шеф-повар Гордон Рамзи сообщил о прибавлении в семействе. Его 44-летняя супруга Тана родила ему сына.
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Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
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В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
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Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
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Армия и оружие
В Сирии наладили выпуск автомобилей
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Хоккей
Президентом челябинского ХК «Трактор» избран Алексей Текслер
Напоминаем, Текслер рассказал о кадровых перестановках в хоккейном клубе на состоявшемся в минувший четверг брифинге в южноуральском правительстве.
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Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
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Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны
Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
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Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
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Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
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Первый израильский лунный посадочный аппарат выходит на орбиту к Луне
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Уровень CO2 достиг максимума за последние 3 млн лет
Обновлено вчера в 10:01
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ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:24