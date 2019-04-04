В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домовРИА Новости вчера в 10:24

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов

Здоровье Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.

Политика Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Политика В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.

Политика Путину представили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с докладом Росстата о том, что треть российских семей не могут позволить себе новую пару сезонной обуви, президент России Владимир Путин введен в курс дела.

Политика Госдума 11 апреля рассмотрит поправки в закон о госзакупках Депутаты рассмотрят правительственный законопроект о внесении изменений в закон о госзакупках в первом чтении 11 апреля.

Экономика «Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты» Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.

Армия и оружие В Германии призвали распустить НАТО НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.

Технологии AliExpress будет продавать российские товары по всему миру Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».

Происшествия При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Авто В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.

Общество В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.

Армия и оружие Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Экономика Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.

Экономика ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Футбол В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Происшествия Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.