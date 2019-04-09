В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жильяRT на русском 07:28

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жилья

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