Экономика

В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жильяRT на русском 07:28

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Микрокредиторам грозят миллионы

Коммерсантъ14:31

В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

РБК10:19

В Госдуму внесли проект о запрете МФО кредитовать под залог жилья

РИА Новости07:35

В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жилья

RT на русском07:28

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

ТАСС06:58

Граждан защитят от мошенничества микрофинансовых организаций

Государственная Дума РФ08:12

Володин и Матвиенко хотят ужесточить требования к деловой репутации микрокредитных компаний

Интерфакс - Россия04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Обновлено в 09:31
Наука

Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких

Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Здоровье

В США женщина с аномалией внутренних органов дожила до 99 лет

Обновлено в 11:59
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв

По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено в 17:09
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте

Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Политика

Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Политика

Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Хоккей

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победив СКА

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Атака на американский истребитель F-22 попала на видео

На представленных видеокадрах учебного боя можно увидеть, как пилот американского истребителя F-22 допускает несколько шибок, но после того, как его истребитель оказывается в прицеле французского истребителя, уйти от погони американский боевой самолёт так и не смог.
Обновлено в 19:10
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
Политика

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Обновлено вчера в 22:59
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Политика

Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Театры

Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»

Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено в 18:51
Хоккей

«Калгари» заключил контракт с голкипером «Магнитки» Загидулиным

«Калгари Флэймз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артемом Загидулиным.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Тренера сборной Аргентины сбила машина

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был доставлен в больницу Мальорки.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Политика

Президент Исландии заговорил на русском

Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
Обновлено в 09:27
Космос

Rocket Lab займется производством спутников

Rocket Lab не планирует разворачивать полноценное конструирование и производство спутников, разработанных для конкретных заказчиков.
Обновлено в 03:50
Экономика

Правила работы для пивоваров могут ужесточиться

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное