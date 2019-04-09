Экономика
В Госдуму внесли проект о запрете микрокредитов под залог жильяRT на русском 07:28
Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Володин и Матвиенко хотят ужесточить требования к деловой репутации микрокредитных компаний
Интерфакс - Россия04:36
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв
По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено в 17:09
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Хоккей
ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победив СКА
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Атака на американский истребитель F-22 попала на видео
На представленных видеокадрах учебного боя можно увидеть, как пилот американского истребителя F-22 допускает несколько шибок, но после того, как его истребитель оказывается в прицеле французского истребителя, уйти от погони американский боевой самолёт так и не смог.
Обновлено в 19:10
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Обновлено вчера в 22:59
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Театры
Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»
Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено в 18:51
Хоккей
«Калгари» заключил контракт с голкипером «Магнитки» Загидулиным
«Калгари Флэймз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артемом Загидулиным.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Тренера сборной Аргентины сбила машина
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был доставлен в больницу Мальорки.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи
Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Политика
Президент Исландии заговорил на русском
Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
Обновлено в 09:27
Космос
Rocket Lab займется производством спутников
Rocket Lab не планирует разворачивать полноценное конструирование и производство спутников, разработанных для конкретных заказчиков.
Обновлено в 03:50
Экономика
Правила работы для пивоваров могут ужесточиться
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23