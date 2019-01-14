Происшествия
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
РИА Новости10:19
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«Вместе с тем дополнительная финансовая нагрузка по установке автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности для большинства наших граждан является непосильным бременем», — уверены авторы документа.Государственная Дума РФ10:21
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В ГД внесен законопроект о предотвращении взрывов бытового газа в жилых домах
Государственная Дума РФ10:21
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Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Обновлено в 12:19
Происшествия
Сокращено число спасателей из-за угрозы обрушения в доме в Шахтах
Из-за возможного обрушения конструкций при разборе завалов в шахтинской многоэтажке сокращено число спасателей.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Происшествия
За угрозы смертью президенту Польши задержан житель Варшавы
Полиция Польши задержала 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал президенту страны гибелью, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение полиции.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Китае человек с ножом напал на прохожих
Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, сообщает информационное агентство China News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 13:09
Происшествия
При теракте в Кабуле пострадали 90 человек
В результате теракта в столице Афганистана Кабуле четыре человека погибли, 90 пострадали.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
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Происшествия
Из церкви в Бельгии украли приписываемую Микеланджело картину
На картине XVI века "Мадонна дель Силенсио" изображено святое семейство и Иоанн Креститель в детском возрасте.
Обновлено в 16:05
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Индонезии крокодил съел биолога во время кормления
В индонезийском городе Томохон крокодил заживо съел женщину-биолога, сообщает Daily Mail.
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Происшествия
Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге
В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.
Обновлено в 07:10
Происшествия
ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря
Около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года, утверждают в правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", власти республики опровергают эту информацию.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в звонках о «минировании» аэропортов
Полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании трех московских аэропортов, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Россиянка поела новогодних салатов и впала в кому
Обновлено в 15:44