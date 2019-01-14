Происшествия

В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
РИА Новости
10:19

В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
РИА Новости10:19
с чего всё началось
«Вместе с тем дополнительная финансовая нагрузка по установке автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности для большинства наших граждан является непосильным бременем», — уверены авторы документа
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Государственная Дума РФ10:21
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