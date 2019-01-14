Происшествия

В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
РИА Новости
10:19

В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
РИА Новости10:19
с чего всё началось
«Вместе с тем дополнительная финансовая нагрузка по установке автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности для большинства наших граждан является непосильным бременем», — уверены авторы документа
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Государственная Дума РФ10:21

Подробнее о событии

В Думе предложили следить за газовыми системами за счет платежей жильцов

РБК11:27

Законопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в Госдуму

Интерфакс09:48

Депутат ГД: установка систем газовой безопасности не приведет к росту взносов на капремонт

ТАСС10:59

В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах

РИА Новости10:19

Законопроект о системах газовой безопасности внесли в ГД

News.ru09:27

В Госдуму внесен проект об установке защиты от утечки газа за счет средств фондов капремонта

Дума ТВ09:00

В ГД внесен законопроект о предотвращении взрывов бытового газа в жилых домах

Государственная Дума РФ10:21
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Происшествия

Пожар в Киево-Печерской лавре потушен

Обновлено в 13:36
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

"В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бастаева к Дудю и Ивлеевой", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек

Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Космос

Восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» не удалось

Обновлено в 14:09
Происшествия

В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах

В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Политика

Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Автоспорт

Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Обновлено в 08:16
Политика

США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов

Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Авто

ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила белорусско-британскому предприятию «Юнисон» приобрести мощности завода General Motors в Петербурге, который был закрыт еще в 2015 году.
Обновлено в 13:47
Политика

ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Происшествия

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Обновлено в 08:08
Политика

Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ

Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:58
Происшествия

Ростовские власти заявили о риске обрушения стены дома в Шахтах

В процессе разбора завалов многоэтажного жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где прогремел взрыв бытового газа и произошло обрушение, появилась угроза обрушения стены.
Обновлено в 12:01
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Спорт

Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ

Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Общество

Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов

Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

Обновлено в 10:09
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА нанес поражение "Химкам" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:16
Происшествия

Мэр Гданьска умер после покушения

53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Происшествия

На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба

В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Происшествия

Появилась информация о двух новых убийствах геев в Чечне

Представители общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» сообщили,что в конце декабря прошлого года в Чечне вновь начались массовые задержания представителей сексуальных меньшинств.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено в 14:26
Культура

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину

Парижская опера решила не сотрудничать с всемирно известным танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его негативных высказываний о полных людях.
Обновлено в 08:52
Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Общество

Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве

Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45
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