Политика
В Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотраThe Moscow Post вчера в 08:24
В Госдуму на рассмотрение был внесен проект закона об отмене техосмотра личных автомобилей, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ГД.
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с чего всё началось
При этом в пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, случившихся по причине технических неисправностей транспортных средств, составила всего 3,8%, в то время как более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.Znak.comвчера в 04:58
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Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали на два месяца по обвинению в тяжких преступлениях.
Обновлено в 13:19
Наука
Названа новая опасность домашних кошек
Обновлено в 13:09
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
В деле отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых есть и другие подозреваемые, планируются задержания нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества
Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В районе исчезновения самолета футболиста Салы обнаружили обломки
Самолет, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января.
Обновлено в 12:46
Авто
Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире
Немецкий концерн Volkswagen Group третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире.
Обновлено в 03:15
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.
Обновлено в 12:58
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне от 2,25% до 2,50% годовых.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Американская актриса подала иск против боксёра Ковалева на $8 млн
Американская модель и актриса телесериалов Джейми Фронтс подала иск против российского боксёра Сергея Ковалёва по обвинению в нападении с применением насилия.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Суд продлил срок задержания вице-губернатора Ленобласти Коваля
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил 30 января срок задержания зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы городских судов.
Обновлено в 13:49
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Посетителей аквапарка в Москве эвакуировали из-за возгорания
Посетители аквапарка на юго-западе Москвы вечером 30 января были эвакуированы из-за возгорания.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.
Обновлено в 09:42
Происшествия
При обысках у сенатора Арашукова нашли оружие и деньги
Во время обысков правоохранители нашли у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова деньги, драгоценности и оружие.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Происшествия
«Сноб»: по делу о поджоге школьника в Москве арестованы двое подростков
По делу о поджоге 15-летнего школьника в подъезде жилого дома в Москве арестован еще один подросток.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Происшествия
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе
Обновлено в 12:46
Футбол
«Фиорентина» разгромила «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии
"Фиорентина" нанесла разгромное поражение "Роме" в четвертьфинале Кубка Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:02
Наука
Ученые: Частое употребление алкоголя приводит к повреждению ДНК
Частое употребление спиртных напитков приводит к дальнейшему повреждению ДНК.
Обновлено в 07:18
Теннис
Шарапова снялась с турнира WTA в Санкт-Петербурге
Обновлено в 08:02
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Британский автопроизводитель Ginetta Cars готовится представить свой новый полностью карбоновый суперкар.
Обновлено в 06:52
Наука
Создано одно лекарство от всех типов рака
Наконец, злокачественные новообразования настолько различаются между собой по целому ряду признаков, что создать универсальное лекарство от всех типов рака просто невозможно.
Обновлено в 03:34
Интернет
Google обновила дизайн мобильного приложения Gmail
Сегодня Google запустил редизайн приложения Gmail для Android и iOS в духе Material Theme.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Samsung разработала первый чип памяти для смартфонов на 1 ТБ
Samsung начала выпуск памяти eUFS 2.1 объёмом 1 ТБ.
Обновлено в 12:54