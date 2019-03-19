Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времениRT на русском 06:43

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано
, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.
БИЗНЕС Online04:48

Подробнее о событии

Российские аграрии неоднозначно оценили риски для животных при сезонных переводах времени

ТАСС12:06

Эксперт прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о возврате сезонного перевода времени

RT на русском12:08

В Госдуму внесен законопроект о возвращении перевода часов

Российская газета04:36

В Госдуме объяснили законопроект о возвращении сезонного перевода времени

Известия08:07

В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени

РИА Новости07:54

Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею

URA.Ru07:38

Депутат Госдумы объяснил свое предложение вернуть сезонный перевод времени

Телеканал 360°11:08
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Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Обновлено в 11:31
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту

Обновлено в 14:36
Происшествия

В центре Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением

Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружено на улице Большая Полянка в центре Москвы.
Обновлено в 05:39
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика

Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил»

Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 13:24
Игры

Unity представили короткометражный фильм, созданный на игровом движке

Обновлено в 09:02
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Политика

Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Бавария» предложила 80 млн евро за вингера «Лилля» Пепе

По информации beIN Sports, мюнхенский клуб предлагает за 23-летнего хавбека 80 миллионов евро.
Обновлено в 13:10
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Футбол

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить громкий обмен

"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.
Обновлено в 13:06
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено в 14:25
Гаджеты

Новый смартфон Meizu 16s сертифицировали в Китае

Новый смартфон Meizu 16s прошел сертификацию в китайском регуляторе, что свидетельствует о скорый выход девайс на рынок.
Обновлено в 13:44
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Хоккей

Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева

Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Телеведущий Иващенко рассказал, что Началова опасалась за свою жизнь

Коллега Юлии Началовой по проекту «Один в один» Егор Иващенко рассказал о плохих предчувствиях певицы, которыми она с ним поделилась.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

По стенам «Беговой» вновь течет вода

Обновлено в 14:03
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Происшествия

Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске

История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»

Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников

Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Авто

Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО

Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.
Обновлено в 08:40
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Политика

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
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