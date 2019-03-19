В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времениRT на русском 06:43

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

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Гаджеты Новый смартфон Meizu 16s сертифицировали в Китае Новый смартфон Meizu 16s прошел сертификацию в китайском регуляторе, что свидетельствует о скорый выход девайс на рынок.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Хоккей Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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Политика Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.