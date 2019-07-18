Экономика

В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль вчера в 12:02

В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

Российская газетавчера в 11:48

В Госдуме предложили повысить сумму страховки на часть вкладов до ₽10 млн

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Агентство Москвавчера в 10:00

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РИА Новостивчера в 10:44

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ТАССвчера в 10:27

Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД

Говорит Москвавчера в 10:48

Законопроект об увеличении страховки вкладов до 10 млн рублей внесен в ГД

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
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