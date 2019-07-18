Экономика
В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль вчера в 12:02
В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесен проект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере
Агентство Москвавчера в 10:00
Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД
Говорит Москвавчера в 10:48
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Названа вероятная причина задымления самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Культура
Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Обновленную Lada Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 00:51
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Здоровье
Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении
Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.
Обновлено в 03:37
Наука
Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом
Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
Обновлено вчера в 04:29
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Путин получил от Лукашенко предложение по интеграции
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Четвертый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после сбоя
На Калининской АЭС (Тверская область) включили в сеть четвертый энергоблок, отключенный в результате сбоя в цепи питания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Путин рассказал о пути полного урегулирования в Донбассе
Российский лидер заявил, что урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины возможно лишь при прямом контакте Киева и властей самопровозглашенных республик ДНР.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Обновлено в 03:32
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Наука
В Китае нашли древнейшие рисунки на костях возраста 105–125 тысяч лет
В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
УЕФА отстранил клуб из Бельгии от участия в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 17:45
Транспорт
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой
В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.
Обновлено в 01:46
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23