Экономика

В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церквиРоссийская газета 11:48

Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса). Кроме того, будет введен повышенный (в пределах 10 миллионов рублей) размер страхового возмещения для физлиц в случае особых обстоятельств.
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В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

Российская газета11:48

Законопроект об увеличении страховки вкладов до 10 млн рублей внесен в ГД

REGNUM10:16

Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД

Говорит Москва10:48

В ГД внесли проект о повышении размера страховки по вкладам в ряде случаев

РИА Новости10:44

В Думу внесли проект об увеличении страховых выплат по отдельным вкладам до 10 млн рублей

ТАСС10:27

В Госдуму внесен проект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере

Агентство Москва10:00

В Госдуме предложили повысить сумму страховки на часть вкладов до ₽10 млн

РБК10:58
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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