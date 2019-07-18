Экономика
В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церквиРоссийская газета 11:48
Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса). Кроме того, будет введен повышенный (в пределах 10 миллионов рублей) размер страхового возмещения для физлиц в случае особых обстоятельств.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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