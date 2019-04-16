Общество

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей РоссииBFM.ru 14:18

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ. Инициатива предлагает механизм реализации реновации, который будет приемлем для всех субъектов РФ.
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В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей стране

Эхо Москвы22:05

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Российская газета10:50

Петербургские депутаты внесли в Госдуму законопроект о расселении хрущевок в регионах

Neva.Today12:01

Парламент Петербурга внес в Госдуму законопроект о реновации в регионах

Фонтанка.Ру11:14

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья по всей России

Коммерсантъ13:16

В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России

RT на русском09:39

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

ТАСС09:16
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Политика

«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

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Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
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В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело

Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
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Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
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В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
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Политика

Путин поддержал проектирование ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Российский лидер Владимир Путин одобрил начало работ по проектированию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
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Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту

Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
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Происшествия

В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления

Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
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Общество

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Заместитель управляющего Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Владимир Антипов призвал омичей обменять монеты на бумажные купюры в банках, сообщает «Вечерний Омск».
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Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
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Авто

Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!

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Армия и оружие

В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки

В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
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Политика

FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях

Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29
Общество

В Новосибирске нашлось шоссе с резко дорожающими дачами

Вблизи Советского шоссе цены на дачи выросли на 14% за год, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас за средний объект просят 1,2 миллиона рублей, хотя год назад дачу можно было купить за 1,07 миллиона рублей.
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
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Общество

Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели

Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

В преддверии своего 50-летнего юбилея актер Александр Семчев похудел на сто килограммов.
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На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 06:34
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В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»

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Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде

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Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
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Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
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СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
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Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»

Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
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