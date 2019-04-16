В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей РоссииBFM.ru 14:18

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ. Инициатива предлагает механизм реализации реновации, который будет приемлем для всех субъектов РФ.

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

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