Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей РоссииBFM.ru 14:18
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ. Инициатива предлагает механизм реализации реновации, который будет приемлем для всех субъектов РФ.
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Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Происшествия
В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело
Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим близ ТЦ в штате Теннеси
Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
Обновлено в 23:20
Политика
МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию
В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Политика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Российский лидер Владимир Путин одобрил начало работ по проектированию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Обновлено в 05:21
Политика
Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Шоу-бизнес
Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту
Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления
Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19
Общество
Центробанк просит омичей вернуть мелочь в банки
Заместитель управляющего Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Владимир Антипов призвал омичей обменять монеты на бумажные купюры в банках, сообщает «Вечерний Омск».
Обновлено в 21:30
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено в 22:00
Авто
Вот почему владельцы Toyota RAV4 не спешат продавать свои автомобили!
Toyota RAV4 на протяжении многих лет является бестселлером японского автогиганта.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 21:29
Политика
FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях
Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29
Общество
В Новосибирске нашлось шоссе с резко дорожающими дачами
Вблизи Советского шоссе цены на дачи выросли на 14% за год, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас за средний объект просят 1,2 миллиона рублей, хотя год назад дачу можно было купить за 1,07 миллиона рублей.
Обновлено в 22:00
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара.
Обновлено в 23:02
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Общество
Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели
Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
В преддверии своего 50-летнего юбилея актер Александр Семчев похудел на сто килограммов.
Обновлено в 15:34
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено в 05:38
Политика
Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде
Обновлено в 16:12
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию
Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:30
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
Астронавт Кристина Кук задержится на орбите почти на год
Обновлено вчера в 23:24
Хоккей
Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»
Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:47