Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей РоссииBFM.ru вчера в 14:18
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ. Инициатива предлагает механизм реализации реновации, который будет приемлем для всех субъектов РФ.
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Петербургские депутаты внесли в Госдуму законопроект о расселении хрущевок в регионах
Neva.Todayвчера в 12:01
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Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено вчера в 21:00
Путешествия
Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии
В Сирии восстанавливают некогда популярный среди туристов город Забадани, который до войны он был одним из богатейших в стране.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением
По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Президент Эквадора: Ассанж принимал в посольстве в Лондоне хакеров
Президент Эквадора Ленин Морено заявил о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж несколько раз за последние годы встречался с различными хакерами.
Обновлено в 00:48
Кино
Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой
Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой, которая была приговорена к 4,5 годам заключения В конце марта 2019 года адвокат Карауловой подал в Вологодский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки.
Обновлено вчера в 07:07
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Арестованный в Греции Винник написал письмо Путину
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции летом 2017 года, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о возобновлении голодовки и попросил позаботиться о его семье.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми
Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.
Обновлено в 00:37
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 15 апреля в 08:17
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Баскетбол
«Денвер» сравнял счет в серии с «Сан-Антонио»
Обновлено в 00:30
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
Издание со ссылкой на аналитические материалы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП) поясняет, что миллионы россиян попросту не справятся с работой, которую им придется выполнять.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Общество
Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе
Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 09:59
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19