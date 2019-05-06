Политика
В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямВедомости 09:31
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил Володин, его слова приводит ТАСС.
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Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Обновлено в 04:24
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Общество
В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия
«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео
«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
Обновлено в 10:48
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Политика
США отзывают посла на Украине, узнали СМИ
"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Обновлено в 13:44
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Политика
Из учебника по истории Крыма уберут главу о крымских татарах
В учебнике для 10-х классов рассказывается, в частности, о крымских татарах, служивших "гитлеровцам с оружием в руках"; их число оценивается в 20 тыс. Ранее в совете крымских татар выступили с просьбой изъять данный учебник как содержащий пропаганду ксенофобии и оправдывающий депортацию народов (в годы ВОВ из Крыма депортировали 183 тыс. татар).
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Общество
Суд рассмотрел апелляцию акционеров совхоза им. Ленина к Грудинину
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего арбитража, отклонившего иск шести акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с Павла Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприятия.
Обновлено в 14:45
Общество
Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто
В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Общество
Вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров
В воскресенье в силу вступило постановление правительства, обязывающее владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 04:29
Футбол
Колыванов может покинуть «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»
За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол
Суарес: Салах в последние годы был одним из трёх лучших игроков в мире
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил важность форварда Мохамеда Салаха для мерсисайдцев.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Общество
Губернатор Севастополя госпитализирован
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в выходные был госпитализирован в городскую больницу №1 для удаления аппендицита, сообщает «Информационный канал Севастополя» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения.
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36