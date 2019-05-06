Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямВедомости 09:31

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил Володин, его слова приводит ТАСС.
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В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

ТАСС09:07

В Госдуму внесли проект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

РИА Новости10:27

Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным

РБК09:52

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Ведомости09:31

Сумма компенсации ипотеки многодетным семьям смехотворна мала

News.ru14:00

Многодетным семьям собираются выплачивать по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки

Эхо Москвы09:32

Вячеслав Володин вместе с Валентиной Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

Государственная Дума РФ08:55
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