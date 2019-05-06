Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямВедомости 09:31

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил Володин, его слова приводит ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Многодетные получат по 450 тысяч рублей для компенсации по ипотеке

Российская газета09:24

Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным

РБК09:52

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Ведомости09:31

В Госдуму внесли проект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

РИА Новости10:27

В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

ТАСС09:07

Многодетным семьям собираются выплачивать по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки

Эхо Москвы09:32

Вячеслав Володин вместе с Валентиной Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

Государственная Дума РФ08:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Энергетика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Следователи завершили работу на месте крушения SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 12:04
Игры

В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok

Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Лавров озвучил позицию США по военному решению ситуации в Венесуэле

В США понимают, что военного решения ситуации в Венесуэле быть не должно, поскольку последствия такого сценария были бы катастрофическими.
Обновлено в 12:22
Авто

Новые модели Hyundai получат более спортивный дизайн

Новое поколение седана Hyundai Sonata, выполненное в стилистике концепта Le Fil Rouge, дебютировало в Нью-Йорке чуть больше месяца назад.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ

Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Обновлено в 11:12
Политика

В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»

Обновлено в 11:57
Происшествия

В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на Невском проспекте

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку

Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Общество

Губернатор Севастополя попал в больницу

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров Superjet

Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Спорт

Трефилов провел первую тренировку в «Кубани» после операции на сердце

Обновлено в 12:53
Происшествия

На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное