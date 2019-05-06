В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямВедомости 09:31

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил Володин, его слова приводит ТАСС.

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

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