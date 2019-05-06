Политика
В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямВедомости 09:31
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил Володин, его слова приводит ТАСС.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия
СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево
Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Энергетика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Лавров озвучил позицию США по военному решению ситуации в Венесуэле
В США понимают, что военного решения ситуации в Венесуэле быть не должно, поскольку последствия такого сценария были бы катастрофическими.
Обновлено в 12:22
Авто
Новые модели Hyundai получат более спортивный дизайн
Новое поколение седана Hyundai Sonata, выполненное в стилистике концепта Le Fil Rouge, дебютировало в Нью-Йорке чуть больше месяца назад.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ
Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Обновлено в 11:12
Политика
В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку
Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты.
Обновлено в 07:26
Общество
Губернатор Севастополя попал в больницу
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров Superjet
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия
На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»
В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04