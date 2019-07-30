Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCarРИА Новости вчера в 19:44
Письмо за подписью председателя ООП Ильи Зотова направлено в Госдуму 25 июля. Объединение предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
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с чего всё началось
Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля.Известиявчера в 17:01
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Политика
Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
Обновлено вчера в 10:39
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Министерство водных ресурсов предложили создать в Госдуме
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам Василий Власов предложил правительству России создать министерство водных ресурсов.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м
Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске
По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия
По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15
Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено вчера в 21:19
Энергетика
Дальний Восток перевыполнил нормативы по запасам топлива – Новак
Дальневосточный федеральный округ в целом по запасам топлива демонстрирует существенное перевыполнение установленных нормативов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Обновлено вчера в 09:06
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
В Приморье контрабандисты попытались вывезти 15 тысяч особей трепанга
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В США пять человек погибли в результате стрельбы
Пять человек погибли и два были ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
«Интер» повысил предложение по Джеко
Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Бородина объяснила, почему не делает посты о пожарах в Сибири
Посыпались вопросы на тему пожара и в адрес ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов
Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым
Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45