Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCarРИА Новости вчера в 19:44

Письмо за подписью председателя ООП Ильи Зотова направлено в Госдуму 25 июля. Объединение предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
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с чего всё началось

Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список

Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля.
Известиявчера в 17:01

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В России предложили заблокировать BlaBlaCar

RT на русскомвчера в 19:44

Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусов»

РБКвчера в 21:08

«Известия»: общественники предлагают заблокировать BlaBlaCar из-за нелегальных перевозок

ТАССвчера в 20:04

Blablacar могут заблокировать из-за перевозчиков-нелегалов

Коммерсантъвчера в 19:47

В России предложили заблокировать BlaBlaCar

РИА Новостивчера в 23:42

Билетные онлайн-кассы предложили блокировать в России из-за нелегалов

Известиявчера в 19:44

В России могут заблокировать билетные онлайн-кассы

РЕН ТВвчера в 17:49
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Политика

Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
Обновлено вчера в 10:39
Технологии

Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения

Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:24
Политика

Министерство водных ресурсов предложили создать в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам Василий Власов предложил правительству России создать министерство водных ресурсов.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске

По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
Обновлено вчера в 19:25
Авто

Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

В Японии из-за жары погибли 11 человек

Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае

Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15

Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено вчера в 21:19
Энергетика

Дальний Восток перевыполнил нормативы по запасам топлива – Новак

Дальневосточный федеральный округ в целом по запасам топлива демонстрирует существенное перевыполнение установленных нормативов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Обновлено вчера в 09:06
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

В Приморье контрабандисты попытались вывезти 15 тысяч особей трепанга

Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В США пять человек погибли в результате стрельбы

Пять человек погибли и два были ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол

«Интер» повысил предложение по Джеко

Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Бородина объяснила, почему не делает посты о пожарах в Сибири

Посыпались вопросы на тему пожара и в адрес ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов

Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым

Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол

«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн

Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
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