Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций УкраиныРИА Новости 06:32
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов. По его словам, это бесполезно, поскольку мост надежно защищен.
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с чего всё началось
28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».Еженедельник Звезда27 мая в 23:14
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Происшествия
Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета
Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Политика
Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
ЖКХ
Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом»
В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Обновлено в 07:01
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
«Юлина душа плачет»: смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение
Юлия Началова скончалась больше двух месяцев назад, но многие так и не приняли уход певицы. Люди ходят на ее могилу чаще, чем в театр.
Обновлено в 04:39
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании
В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Обновлено в 06:15
Культура
Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю
Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Авто
Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке
Обновлено в 05:58
Политика
Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»
Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Авто
Mahindra готовит смену поколений для внедорожника Scorpio
По предварительным данным, следующая генерация внедорожника будет представлена в 2020 году, а пока он проходит испытания.
Обновлено в 07:13
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 07:31
Политика
Начальником пензенского УФСБ стал Дмитрий Поляков
Обновлено в 05:50
Политика
Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН
Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Алексей Текслер проверяет работу челябинской санавиации
Обновлено в 02:50
Происшествия
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Политика
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.
Обновлено в 07:07
Общество
Мэр Вилюйска через суд заставил игрока КВН извиниться за шутку
В якутском городе Вилюльске мэр обиделся на шутку о нем в КВН и потребовал выплатить ему компенсацию.В Вилюльске мэр города Нюргустан Афанасьев подал иск в суд к игроку КВН, который пошутил на его счет.
Обновлено в 04:10