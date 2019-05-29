Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций УкраиныРИА Новости 06:32

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов. По его словам, это бесполезно, поскольку мост надежно защищен.
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с чего всё началось

Всероссийская здравница и форпост границы России: террористы обломают «зубы» о Крымский мост

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».
Еженедельник Звезда27 мая в 23:14

Подробнее о событии

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

РБК01:18

В Госдуме заявили о защищённости Крымского моста на случай провокаций

RT на русском06:09

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Газета.Ru06:52

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Известия04:34

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

РИА Новости06:32

Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины

News.ruвчера в 19:16

В России назвали «главную угрозу» Крымскому мосту от Украины

Lenta.ruвчера в 17:08
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Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
ЖКХ

Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом»

В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров наградил Анастасию Стоцкую неприятной болезнью

Обновлено в 05:55
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

«Юлина душа плачет»: смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение

Юлия Началова скончалась больше двух месяцев назад, но многие так и не приняли уход певицы. Люди ходят на ее могилу чаще, чем в театр.
Обновлено в 04:39
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании

В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Обновлено в 06:15
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Культура

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Авто

Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке

Обновлено в 05:58
Политика

Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»

Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Авто

Mahindra готовит смену поколений для внедорожника Scorpio

По предварительным данным, следующая генерация внедорожника будет представлена в 2020 году, а пока он проходит испытания.
Обновлено в 07:13
Авто

Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson

Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:33
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Театры

Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:38
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Политика

Начальником пензенского УФСБ стал Дмитрий Поляков

Обновлено в 05:50
Политика

Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Алексей Текслер проверяет работу челябинской санавиации

Обновлено в 02:50
Происшествия

Названа причина сбоя в московском метро 21 мая

Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Политика

Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.
Обновлено в 07:07
Общество

Мэр Вилюйска через суд заставил игрока КВН извиниться за шутку

В якутском городе Вилюльске мэр обиделся на шутку о нем в КВН и потребовал выплатить ему компенсацию.В Вилюльске мэр города Нюргустан Афанасьев подал иск в суд к игроку КВН, который пошутил на его счет.
Обновлено в 04:10
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Обновлено в 07:36
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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