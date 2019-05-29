В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций УкраиныРИА Новости 06:32

с чего всё началось

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов. По его словам, это бесполезно, поскольку мост надежно защищен.

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Происшествия Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.

ЖКХ Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом» В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".

Шоу-бизнес «Юлина душа плачет»: смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение Юлия Началова скончалась больше двух месяцев назад, но многие так и не приняли уход певицы. Люди ходят на ее могилу чаще, чем в театр.

Энергетика «Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Культура Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.

Политика Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку.

Происшествия В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом» Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авто Mahindra готовит смену поколений для внедорожника Scorpio По предварительным данным, следующая генерация внедорожника будет представлена в 2020 году, а пока он проходит испытания.

Авто Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.

Политика Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Шоу-бизнес У Олега Меньшикова отбирают квартиру Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.

Происшествия Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

Происшествия Названа причина сбоя в московском метро 21 мая Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".

Политика Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.