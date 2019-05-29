В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций УкраиныИзвестия 04:34

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».

с чего всё началось

Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, провокации, которые может устроить Украина, бесполезны.

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

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