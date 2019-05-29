Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций УкраиныИзвестия 04:34
Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, провокации, которые может устроить Украина, бесполезны.
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с чего всё началось
28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».Еженедельник Звезда27 мая в 23:14
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Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Происшествия
Житель Пятигорска вербовал людей в экстремистскую организацию
Жителя Пятигорска подозревают в вербовке людей в экстремистскую организацию.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
«Спартак» планирует трансфер Комличенко
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 04:33
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря
Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Общество
Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду
Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Космос
В РАН назвали стоимость разработки станции «Венера-Д»
Общая стоимость разработки российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д" превышает 17 миллиардов рублей, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев на Совете РАН по космосу.
Обновлено в 05:34
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Авто
Составлен рейтинг проблемных иномарок на вторичном рынке
Эксперты портала «UsedCars.ru» назвали модели, которые лучше не покупать. Первую строчку специалисты отдали Chery Amulet.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Авто
Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею
Тюнеры из Gulf Oil оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
Обновлено в 05:44
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников
Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро
Обновлено в 05:56
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Общество
Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом
В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
Обновлено в 05:53
Экономика
Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40