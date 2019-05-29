Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций УкраиныИзвестия 04:34

Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, провокации, которые может устроить Украина, бесполезны.
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с чего всё началось

Всероссийская здравница и форпост границы России: террористы обломают «зубы» о Крымский мост

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».
Еженедельник Звезда27 мая в 23:14

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Эксперт оценил военную угрозу для Крымского моста

РИА Новости03:46

О защите Крымского моста от провокаций Украины рассказали в Госдуме

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Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины

News.ruвчера в 19:16

Военный эксперт оценил возможную угрозу Крымскому мосту от Украины

RT на русском00:45

Военный эксперт: провокации Украины с Крымским мостом приведут к боевым действиям

URA.Ruвчера в 23:10

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

РБК01:18

В России назвали «главную угрозу» Крымскому мосту от Украины

Lenta.ruвчера в 17:08
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В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

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Житель Пятигорска вербовал людей в экстремистскую организацию

Жителя Пятигорска подозревают в вербовке людей в экстремистскую организацию.
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Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
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«Спартак» планирует трансфер Комличенко

Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
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Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Общество

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря

Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 04:46
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова

В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Общество

Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду

Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Космос

В РАН назвали стоимость разработки станции «Венера-Д»

Общая стоимость разработки российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д" превышает 17 миллиардов рублей, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев на Совете РАН по космосу.
Обновлено в 05:34
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено вчера в 04:37
Политика

Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Авто

Составлен рейтинг проблемных иномарок на вторичном рынке

Эксперты портала «UsedCars.ru» назвали модели, которые лучше не покупать. Первую строчку специалисты отдали Chery Amulet.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Авто

Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею

Тюнеры из Gulf Oil оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
Обновлено в 05:44
Транспорт

ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД

Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Общество

Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников

Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Происшествия

Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро

Обновлено в 05:56
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Общество

Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом

В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
Обновлено в 05:53
Экономика

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:47
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
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