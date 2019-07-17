Армия и оружие
В Госдуме заявили о выполнении всех договоренностей по ядерному оружиюРИА Новости 11:46
США обеспокоены нестратегическим ядерным оружием РФ и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении действующих договоренностей, заявил ранее госдепартамент США по итогам переговоров с РФ по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.
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Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий — о переговорах по контролю над вооружениями
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