Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений. Также оно предусматривает участие Китая.

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

Политика Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.

Футбол Триппьер стал игроком «Атлетико» Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Спорт Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Происшествия Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.

Шоу-бизнес Марина Александрова опубликовала коллаж из селфи без макияжа Всего за несколько часов коллаж из кадров без макияжа собрал более 11 тысяч «лайков» в Instagram Александровой.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Происшествия В петербургском суде умер переводчик В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Интернет Создатели приложения Prizma осваивают геочаты Будет ли успешным новый сервис Capture Создатели популярного приложения Prizma запустили новый сервис Capture.

Политика Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика Представители Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко поделился, что украинский лидер собирается провести новый разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины» Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.

ЖКХ В России могут ввести новую систему оплаты вывоза мусора В России могут ввести новую систему расчета стоимости вывоза мусора - по числу баков, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.

Политика Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Политика Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Авто Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2 Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Происшествия Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.