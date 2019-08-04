В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

с чего всё началось

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин порталу «URA.RU».

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

Происшествия Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Футбол РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Общество Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».

Авто Тюнеры представили «боевой» Hummer H1 Mil-Spec Умельцы из тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive, специализирующиеся на доработке армейских внедорожников линейки Hummer H1, сообщили о намерении создать серию авто из этой модели под названием H1 Mil-Spec Launch Edition.

Футбол «Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019 О трансфере было объявлено, когда футболист вернулся из отпуска после Кубка Африки. Беннасер был признан лучшим игроком турнира.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Происшествия Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху» Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Общество Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Армия и оружие Финляндия сожалеет о заходе своего корабля в российские воды Военно-морские силы Финляндии сообщили на своем сайте, что сожалеют об ошибочном заходе их военного корабля в российские территориальные воды.

Гаджеты Gigabyte убрала поддержку PCIe 4.0 в системных платах на чипсетах AMD серий 300 и 400 Если в скором времени на системных платах других производителей с обновлением AGESA 1.0.0.3 тоже исчезнет поддержка PCIe 4.0, значит, это будет сделано по указке AMD.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Политика Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.

Армия и оружие В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.