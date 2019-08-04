Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работыРБК 08:37
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин порталу «URA.RU».
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с чего всё началось
В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.URA.Ru03:40
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