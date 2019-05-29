В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций УкраиныОбщественная служба новостей 06:05

28 мая Россия отмечает День пограничника - бойцы, бывшие и настоящие, «оттянутся».

с чего всё началось

Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне. Он защищён как с воздуха, так и под водой, поэтому провокации, которые может устроить Украина, бесполезны. Об этом заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, передают «Известия».

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Политика Эрдоган и Трамп обсудили поставку Анкаре российских С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого вновь озвучил предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по вопросу покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.

Происшествия Заброшенный мост украли в Мурманской области Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Футбол «Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.

Политика Зеленский созывает Совбез Украины Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Наука Ученые создали «наносубмарины», способные уничтожать раковые клетки Австралийские ученые создали микроскопических роботов, которые могут погружаться в организм и уничтожать злокачественные клетки.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.

Происшествия Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.

Здоровье Правила обязательного медицинского страхования в России изменились Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Политика Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

Происшествия В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Футбол Боярский назвал Денисова лучшим опорником XXI века «Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке», — заявил Боярский, добавив, что бывший полузащитник «Зенита» был очень интересным футболистом.

Футбол «Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.

Космос Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.