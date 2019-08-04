Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работыRT на русском вчера в 19:10

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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с чего всё началось

В Госдуме назвали число россиян, которым грозит потеря работы

В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
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Шеин Олег
Российский политик
Российский профсоюзный, общественный и политический деятель левого толка, депутат Государственной думы III, IV, V, VI и VII созывов. В 2011-2016 годах был депутатом Астраханской областной думы. Вице-президент Конфедерации труда России. Сопредседатель Союза жителей. Автор ряда книг по истории.
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