Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работыRT на русском 19:10
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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с чего всё началось
В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.URA.Ru03:40
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