Транспорт
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машиныLenta.ru 09:40
В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в парламенте.
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с чего всё началось
Россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме, сообщил источник «URA.RU» в парламенте.URA.Ruвчера в 23:00
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