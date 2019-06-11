Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиковLenta.ru 11:59
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте. По данным канала, речь идет о статьях Уголовного кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ.
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с чего всё началось
На 20 июня намечено заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству, на котором может быть принято решение о внесении законопроекта о смягчении наказания за хранение наркотиков.Дождь11:14
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