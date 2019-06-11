Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиковLenta.ru 11:59

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте. По данным канала, речь идет о статьях Уголовного кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ.
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с чего всё началось

В Госдуме решили смягчить «антинаркотическую» статью УК

На 20 июня намечено заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству, на котором может быть принято решение о внесении законопроекта о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Дождь11:14

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Смягчение статьи 228 УК подготовили в Госдуме

Газета.Ru12:40

ГД разработала поправки к статье 228 УК о наказании за хранение наркотиков

РИА Новости12:37

Депутаты Госдумы готовы внести законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанных с их сбытом

Эхо Москвы12:04

В Госдуме заявили о намерении смягчить «наркотическую» статью

РБК12:09

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Lenta.ru11:59

В Госдуме решили смягчить «антинаркотическую» статью УК

Дождь11:14

В Госдуме предложили смягчить «антинаркотическую» 228-ю статью УК РФ

Говорит Москва12:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка»

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Общество

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова

Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 06:59
Автоспорт

Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады

Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Финансы

Банк «ФК Открытие» разместил облигации с привязкой к индустрии Luхury

Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 178,628 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Обновлено в 05:31
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

Обновлено в 10:04
Политика

Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым

Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Политика

Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона

В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Политика

Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Самолет S7 аварийно сел в Астрахани

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы

Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Финансы

ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Обновлено вчера в 09:35
Наука

В гробнице майя найдены ужасающие черепа

В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье

Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Интернет

Разработчики WhatsApp усилят борьбу с нарушениями правил сервиса

Руководство популярного мессенджера WhatsApp объявило о намерении в дальнейшем подавать в суд на тех пользователей, которые грубо нарушают установленные правила.
Обновлено в 10:31
Происшествия

«Ночной губернатор». Задержан бывший глава волгоградского СКР

Бывший руководитель Следственного комитета Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан за покушение на губернатора региона Андрея Бочарова, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:55
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Политика

«Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском

Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".
Обновлено в 12:50
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