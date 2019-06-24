В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиляГазета.Ru вчера в 22:42

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости". С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР.

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

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