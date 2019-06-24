Депутаты Госдумы призвали отменить штрафы за тонировку на автомобилеИзвестия вчера в 20:27

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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Депутаты Государственной думы от ЛДПР подготовили проект закона, предполагающий отмену штрафов за тонировку стекол на автомобиле. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы.

Депутаты Госдумы призвали отменить штрафы за тонировку на автомобиле

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