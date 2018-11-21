Общество

В Госдуме задумались об альтернативе ЕГЭ
REGNUM
02:37

На смену единому государственному экзамену (ЕГЭ) в России может прийти система раннего выявления талантов у учеников, основанная на блокчейн-технологии.
REGNUM02:37
Борис Чернышов
Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ.
— Борис Чернышов, российский политикТелеканал 360° вчера в 23:58
с чего всё началось

В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой.
РИА Новостивчера в 19:08

Подробнее о событии

Минпросвещения РФ не получало предложений о замене ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

Агентство Москва03:56

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ блокчейн-системой выявления талантов

Московский Комсомолец03:47

Блокчейн-технологии могут прийти на смену ЕГЭ

Российская газета02:37

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ на экзамены с блокчейн-технологиями

URA.Ru00:38

От ЕГЭ предложили отказаться

Lenta.ru00:17

Депутаты предложили выявлять талантливых учеников с помощью блокчейна

Телеканал 360°вчера в 23:58

В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

РИА Новостивчера в 19:08
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Общество

Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.
Обновлено в 04:03
Общество

В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом

Археологи обнаружили череп мамонта со спрятанным внутри кладом в ходе раскопок в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Обновлено в 04:12
Общество

Исследование: более 20% россиян живут в условиях жёсткой экономии

Более 20% жителей России живут в условиях жёсткой экономии и могут позволить себе купить только необходимый набор продуктов.
Обновлено в 04:05
Общество

«Роскачество» дало рекомендации по выбору красной икры

Накануне новогодних праздников специалисты «Роскачества» решили проверить, насколько безопасна икра, которую продают в России, а также дать рекомендации, как правильно выбрать и хранить деликатес.
Обновлено в 04:08
Общество

В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы

В Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:06
Общество

ВЦИОМ: более 92% россиян пользуются полисом ОМС

Более 92% российских граждан пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в медучреждениях, притом 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад.
Обновлено в 03:51
Погода

Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России

Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 04:04
Общество

Родителей школьников готовят к формированию гражданской позиции

В плане говорится также, что учителя должны проводить со школьниками «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях», «беседовать по вопросам профилактики экстремизма и патриотического воспитания».
Обновлено в 04:12
Общество

Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран

Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий.
Обновлено в 04:10
Погода

Жителей Камчатки предупредили о волнах в 8-9 метров из-за шторма

Обновлено в 02:39
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Только с начала 2018 года беспроводной сетью в наземном транспорте воспользовались 15 млн раз.
Обновлено в 04:03
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Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна

Обновлено в 03:40
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Началась реставрация здания Московской ремесленной управы

В XIX веке здание принадлежало Московской ремесленной управе.
Обновлено в 03:43
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Москва выставит на торги помещение под частный детсад или школу

На торги под частный детский сад или школу выставляется нежилое помещение общей площадью 408 квадратных метров в жилом доме на улица Народного Ополчения.
Обновлено в 04:08
Общество

Масштабный жилой комплекс с ТЦ и океанариумом построят в Москве

Проект предполагает строительство комплекса площадью 130 000 квадратных метров из пяти корпусов высотой в 11 этажей и трех корпусов, состоящих из двух секций.
Обновлено в 04:13
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Борис Александрович Чернышов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК, член Молодежной МПС СНГ.
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