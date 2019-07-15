Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости". По его словам, это возможно при условии, что сама Грузия будет готова к сотрудничеству.

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

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