Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с ГрузииГазета.Ru 08:07

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости". По его словам, это возможно при условии, что сама Грузия будет готова к сотрудничеству.
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