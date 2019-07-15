Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с ГрузииГазета.Ru 08:07
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости". По его словам, это возможно при условии, что сама Грузия будет готова к сотрудничеству.
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Политика
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Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
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Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
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Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
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