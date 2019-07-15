Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с ГрузииГазета.Ru 08:07
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости". По его словам, это возможно при условии, что сама Грузия будет готова к сотрудничеству.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено вчера в 07:55
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Транспорт
В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект
Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
Обновлено в 08:59
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Кино
Вышел финальный трейлер фанатского фильма по «Ведьмаку»
Обновлено в 06:06
Происшествия
Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»
Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков
Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Политика
Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова
Обновлено вчера в 17:46
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 05:56
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Хоккей
«Авангард» заключил однолетний контракт с Войновым
Обновлено в 09:26
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Под Воронежем ребенок погиб в карьере
Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба
Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10