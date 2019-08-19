Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.

с чего всё началось

Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. С такой инициативой выступили лидеры думских фракций. Комиссия приступит к работе, не дожидаясь начала осенней сессии палаты.

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Происшествия В Барселоне ограбили посла Афганистана В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

Футбол ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Армия и оружие Сирийская армия преградила путь вторгшимся в страну турецким войскам Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать.

Армия и оружие В США сорвали сроки строительства подлодок-конкурентов «Ясеней» Как пишет The Defense News, поставка ВМС США подлодок "Вирджиния" откладывается на несколько месяцев.

Культура Стартовал прием заявок на фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС объявили о старте приема заявок на участие во II тематическом фестивале культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств».

Политика Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.

Армия и оружие Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.

Экономика ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.

Футбол Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом» Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Футбол Жуков: «Шюррле - лучший игрок матча „Спартак“ - ЦСКА» Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Наука Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.

Политика Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию Намерение президента США Дональда Трампа купить Гренландию абсурдно, остров не продается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Политика Олег Буров избран новым мэром Риги Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".

Общество Мемориал растаявшему леднику установили в Исландии Установлен мемориал в честь растаявшего из-за климатических изменений ледника Окйёкюдль.

Космос Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.