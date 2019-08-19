Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФРоссийская газета 08:15
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. С такой инициативой выступили лидеры думских фракций. Комиссия приступит к работе, не дожидаясь начала осенней сессии палаты.
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Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.
— Геннадий Зюганов, политикТВ Центр 11:06
с чего всё началось
Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.Государственная Дума РФ08:48
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