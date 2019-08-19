Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.

с чего всё началось

Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.

На внеочередном заседании Совета Госдумы создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России во время протестов в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

В Госдуме заявили об иностранном вмешательстве в дела России

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