Политика
В Госдуме заявили об иностранном вмешательстве в дела РоссииLenta.ru 11:18
На внеочередном заседании Совета Госдумы создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России во время протестов в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
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Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим.
— Геннадий Зюганов, политикТВ Центр 11:06
с чего всё началось
Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.Государственная Дума РФ08:48
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