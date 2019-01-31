Политика
В Госдуме считают возможным отключение России от интернетаАргументы и Факты 04:47
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал отключение России от интернета одним из возможных вариантов усиления давления Запада.
Читать в источнике
Оценить188
Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве.
— Леонид Левин, депутатФедералПресс 03:07
с чего всё началось
Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.РИА Новости02:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено в 12:46
Происшествия
Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова
Обновлено в 10:42
Авто
Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом
Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.
Обновлено в 09:10
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено в 11:06
Общество
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Общество
В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями Николая II
В Ессентуках найден тайник с редкими фотографиями императора Николая II и его семьи.
Обновлено в 13:20
Авто
Volkswagen показал электрический багги на эскизе
Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Чечне умерла старейшая жительница России
В Чечне скончалась самая пожилая россиянка — Коку Истамбулова, рассказал ее внук Иляс Абубакаров.
Обновлено в 14:05
Политика
Страны ЕС объявят о механизме расчетов с Ираном
Ранее в четверг постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Евросоюз в скором времени объявит о создании механизма, позволяющего европейским компаниям обходить антииранские санкции в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Обновлено в 07:45
Энергетика
Болгария приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Обновлено в 08:55
Авто
Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области
Первым покупателем спортивной Весты стоимостью более 1 млн рублей стал не простой россиянин, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который при этом воспользовался подарком президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.
Обновлено в 03:59
Интернет
Google удалил приложение для «слежки» за пользователями из AppStore
Google удалил из AppStore приложение Screenwise Master, позволяющее отслеживать активность пользователей с их разрешения.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой
Новые iPhone от компании Apple получат более мощные лазерные 3D-камеры, что подтверждает планы компании и дальше развивать технологию дополненной реальности, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Сенатор Рауф Арашуков осваивается в камере
В каких условиях содержится арестант Подозреваемый в организации двух убийств и участии в ОПС сенатор Рауф Арашуков отказался от еды и ожидает передачки, рассказали навестившие его члены ОНК.
Обновлено в 12:57
Авто
Chevrolet показал финальные версии Corvette С7
В Германии стоимость Chevrolet Corvette Grand Sport Final Edition составит 116,5 тысячи евро, Corvette Z06 Final Edition обойдется в 139,5 тысячи евро.
Обновлено в 12:10
Авто
Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40
Ранее на российском рынке предлагалась только премиальная полноприводная версия компакт-кросса Volvo XC40, но на днях Росстандарт обнародовал ОТТС на модификацию паркетника с передним приводом.
Обновлено в 07:06
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию, следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт
В Москве появится первый турбоперекресток
Обновлено в 08:34
Интернет
Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»
Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили такого студента
Выпускники Северо-Кавказского федерального университета, окончившие учёбу в один год с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, не смогли вспомнить такого студента.
Обновлено в 11:38
Наука
Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость
Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к четырнадцати с половиной годам
Верховный суд Чечни приговорил Руслана Батаева — члена банды Шамиля Басаева — к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
В одной из больниц Челябинска до минувшей субботы работал врачом мужчина, который в юности убил, выпил кровь и расчленил своего одноклассника.
Обновлено в 09:14
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено 29 января в 16:30
Наука
Отказ от завтрака не поможет похудеть – ученые
Обновлено в 13:33
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи из Третьяковки извинился
Адвокат Чуприкова Светлана Горбунова заявила, что не знает, признает ли обвиняемый свою вину или нет.
Обновлено в 12:43
Гаджеты
Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона
Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.
Обновлено в 11:22