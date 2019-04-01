Политика

В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на УкраинеУкраина.ру 01:13

Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
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Леонид Калашников
На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом.
— Леонид Калашников, российский политикТАСС 00:21
с чего всё началось

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.
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