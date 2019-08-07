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Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России

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