Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсийРИА Новости 12:10

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. По его словам, этот вопрос касается в основном жителей регионов, где много вредных производств.
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Депутат Госдумы объяснил, кто имеет право на перерасчёт пенсий

RT на русском15:48

Кто имеет право на перерасчет пенсий, рассказали в Госдуме

Газета.Ru12:45

Депутат Госдумы рассказал, кто имеет право на перерасчёт пенсий

News.ru13:10

Депутат Госдумы предложил пересчитать пенсии

Телеканал 360°12:50

В Госдуме рассказали, кто получит дополнительные пенсионные выплаты

Московский Комсомолец14:03

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

РИА Новости12:10

Государству придется вернуть пенсионерам недоплаченные миллиарды

URA.Ru03:40
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
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В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Обновлено в 07:06
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
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Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено в 17:52
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks

Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Обновлено в 15:07
Музыка

Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Около трех тысяч младших военных специалистов пополнят соединения и воинские части РВСН

Около трех тысяч военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированных в г. Переславль-Залесский (Ярославская обл.), г. Остров (Псковская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.) сдали выпускные экзамены по программам подготовки младших военных специалистов.
Обновлено в 13:11
Экономика

Год наплакал: сколько заработали чиновники и парламентарии

Доходы российских чиновников и парламентариев в этом году снизились.
Обновлено в 14:22
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол

«Интер» в гостях обыграл «Фрозиноне»

«Интер» нанес поражение «Фрозиноне» в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:31
Футбол

«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»

В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Футбол

«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми

По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел.
Обновлено в 16:16
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Спорт

Тутберидзе опубликовала видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой

Обновлено в 16:13
Игры

В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Обновлено в 02:40
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Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
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Первые пикапы Jeep Gladiator отправлены к дилерам

Первые экземпляры пикапа Jeep Gladiator 2020 года на автовозах движутся к дилерам марки.
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Дана Уайт: «Дастин Порье будет драться с Хабибом Нурмагомедовым»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником чемпиона ведущей бойцовской организации в мире смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.
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Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.
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Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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