Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсийREGNUM вчера в 17:46
Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены в основном жителям регионов с большим количеством вредных производств. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), сообщает портал Ura.ru.
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В Госдуме рассказали, кто получит дополнительные пенсионные выплаты
Московский Комсомолецвчера в 14:03
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Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Вспышка лжеминирований зафиксирована в Томской области
Уточняется, что в понедельник, 15 апреля, правоохранители Томской области фиксируют очередную вспышку кибертерроризма.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Космос
NASA подарило Казахстану фото страны из космоса
На фото отчетливо видны значимые объекты страны: столица, озера Алаколь и Балхаш, Аральское море.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Стали известны подробности родов Саши Савельевой
По слухам, роды у 35-летней певицы были непростые, еще какое-то время она с сыном провела в больнице и лишь недавно вернулась домой.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика
Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Теннис
Светлана Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Кузнецова, покинувшая топ-100 лучших теннисисток мира в августе 2018 года, на минувшей неделе дошла до четвертьфинала турнира в швейцарском Лугано, где уступила чешке Кристине Плишковой.
Обновлено в 01:37
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Общество
Гороскоп на 15 апреля: идеальный день для крепких чувств
Если вы не боитесь говорить «люблю» тому, кто вам действительно дорог и уверены в своих чувствах, сегодня один из самых лучших дней, когда вы можете насладиться обществом друг друга.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Космос
Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео
В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Общество
В Нью-Йорке 18-килограммового кота Барсика посадят на диету
В Нью-Йорке кота по кличке Барсик весом 18 кг посадят на жесткую диету.
Обновлено вчера в 10:05
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Здоровье
В одном из районов Карелии уже восемь месяцев нет стоматолога
"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы
В павильоне «Заповедное посольство» 18 апреля состоится лекция «Зачем сдавать анализы».
Обновлено в 00:49
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Обновлено вчера в 19:52
Энергетика
Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 17:52