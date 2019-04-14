Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсийREGNUM вчера в 17:46

Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены в основном жителям регионов с большим количеством вредных производств. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), сообщает портал Ura.ru.
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Депутат Госдумы объяснил, кто имеет право на перерасчёт пенсий

RT на русскомвчера в 15:48

В Госдуме рассказали, кто получит дополнительные пенсионные выплаты

Московский Комсомолецвчера в 14:03

Депутат Госдумы рассказал, кто имеет право на перерасчёт пенсий

News.ruвчера в 13:10

Депутат Госдумы предложил пересчитать пенсии

Телеканал 360°вчера в 12:50

Кто имеет право на перерасчет пенсий, рассказали в Госдуме

Газета.Ruвчера в 12:45

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

РИА Новостивчера в 12:10

Государству придется вернуть пенсионерам недоплаченные миллиарды

URA.Ruвчера в 03:40
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Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Вспышка лжеминирований зафиксирована в Томской области

Уточняется, что в понедельник, 15 апреля, правоохранители Томской области фиксируют очередную вспышку кибертерроризма.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Космос

NASA подарило Казахстану фото страны из космоса

На фото отчетливо видны значимые объекты страны: столица, озера Алаколь и Балхаш, Аральское море.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Стали известны подробности родов Саши Савельевой

По слухам, роды у 35-летней певицы были непростые, еще какое-то время она с сыном провела в больнице и лишь недавно вернулась домой.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика

Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Теннис

Светлана Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Кузнецова, покинувшая топ-100 лучших теннисисток мира в августе 2018 года, на минувшей неделе дошла до четвертьфинала турнира в швейцарском Лугано, где уступила чешке Кристине Плишковой.
Обновлено в 01:37
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Общество

Гороскоп на 15 апреля: идеальный день для крепких чувств

Если вы не боитесь говорить «люблю» тому, кто вам действительно дорог и уверены в своих чувствах, сегодня один из самых лучших дней, когда вы можете насладиться обществом друг друга.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Космос

Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео

В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Общество

В Нью-Йорке 18-килограммового кота Барсика посадят на диету

В Нью-Йорке кота по кличке Барсик весом 18 кг посадят на жесткую диету.
Обновлено вчера в 10:05
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Здоровье

В одном из районов Карелии уже восемь месяцев нет стоматолога

"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы

В павильоне «Заповедное посольство» 18 апреля состоится лекция «Зачем сдавать анализы».
Обновлено в 00:49
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Обновлено вчера в 19:52
Энергетика

Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено вчера в 17:52
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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