Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсийРИА Новости 12:10

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. По его словам, этот вопрос касается в основном жителей регионов, где много вредных производств.
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Депутат Госдумы объяснил, кто имеет право на перерасчёт пенсий

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Депутат Госдумы рассказал, кто имеет право на перерасчёт пенсий

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Депутат Госдумы предложил пересчитать пенсии

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В Госдуме рассказали, кто получит дополнительные пенсионные выплаты

Московский Комсомолец14:03

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

РИА Новости12:10

Государству придется вернуть пенсионерам недоплаченные миллиарды

URA.Ru03:40
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Здоровье

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В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
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Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

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Происшествия

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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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