Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсийРИА Новости 12:10
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. По его словам, этот вопрос касается в основном жителей регионов, где много вредных производств.
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Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Экономика
Половину крабовых квот будут разыгрывать на аукционах
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые теперь будут распределяться на аукционах.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Сэкономить на «здоровье»
Самыми впечатляющими результатами могут похвастать страховщики из Северной Америки: по данным консалтинговой компании Strategy Meets Action, сегодня каждая третья страховая компания из этого региона продает автостраховые продукты, применяя телематические устройства.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Общество
Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Космос
Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух
В сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей
Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах.
Обновлено в 10:18
Политика
Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks
Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Наука
LIGO поймала еще одну гравитационную волну
Обсерватории LIGO и Virgo начали новый этап поиска гравитационных волн 1 апреля 2019 года, спустя примерно 19 месяцев, в ходе которых детекторы проходили модернизацию.
Обновлено вчера в 02:55
Политика
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено в 20:47
Политика
Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 15:47
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Путешествия
Dagens Nyheter (Швеция): чем лучше знаешь язык, тем непостижимее кажутся люди (Dagens Nyheter)
Все было гораздо проще, когда я толком не знала русского. Когда понимаешь не все, что говорят люди, не слышишь и многих странностей.
Обновлено в 18:26
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети
Обновлено вчера в 07:48